Geschreven door Jordi Smit 13 nov 2020 om 14:11

© Proshots

Het derde shirt van Ajax is dit seizoen razend populair bij de supporters. De totstandkoming van het tenue is voor een groot gedeelte te danken aan algemeen directeur Edwin van der Sar, zo benadrukt commercieel directeur Menno Geelen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International.

Van der Sar bemoeide zich anderhalf jaar geleden nadrukkelijk met het ontwerp van het shirt. “Het derde shirt is voor een groot deel aan Edwin te danken. Hij heeft bepaalde details laten aanbrengen en dat al anderhalf jaar geleden”, vertelt Geelen, die benadrukt dat Ajax en Adidas het uittenue voor volgend seizoen al klaar hebben liggen. “Het shirt voor 2021/2022 is al besteld en klaar, we zijn nu bezig met het shirt voor het seizoen 2022/2023. Dan is er een WK in de winter, dan ben je daar al mee bezig. De designteams van Ajax en Adidas zijn veel met elkaar in discussie.”

Het derde shirt van dit seizoen was bij de Ajacieden zo populair, dat het binnen afzienbare tijd niet meer te bestellen was. Uiteindelijk wist Van der Sar nog een extra oplage bij Adidas te regelen. “Dat waren grootste aantallen en ook die waren binnen acht uur uitverkocht. Ik denk dat het derde shirt in één dag evenveel verkocht is als menig topclub bij elkaar in één jaar verkoopt. Bij Adidas zeiden ze ook al dat het waanzin was.”