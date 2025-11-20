Geelen: "Ik zie goede ontwikkelingen en groei bij Ajax Vrouwen"

Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, is kritisch over de instabiliteit op de bank bij de Amsterdamse club. De laatste jaren kende Ajax veel verschillende trainers, wat volgens Geelen een negatieve invloed heeft gehad op de prestaties van het eerste elftal. Voor de interlandperiode werd John Heitinga op non-actief gesteld, terwijl ook in eerdere seizoenen andere oefenmeesters slechts korte tijd aan het roer stonden.

Toch kijkt Geelen ook positief naar de ontwikkelingen binnen de club. In gesprek met Voetbal International zegt hij: "Ik ben blij met tal van ontwikkelingen binnen de club. Mijn collega’s verrichten elke dag op veel gebieden goed werk. Maar als Ajax 1 niet goed presteert krijgen die zaken helaas, maar ook logisch, geen of minder aandacht. Dat neemt niet weg dat ik heel trots ben op mijn collega’s."

Geelen benadrukt de verbeteringen binnen de topsportcultuur op De Toekomst. "Ik zie dat de topsportcultuur op De Toekomst is verbeterd, met De Nieuwe Toekomst als meest zichtbare wapenfeit. Dit bouwproject, waarvan het gebouw voor onze eerste selecties deze maand open gaat, is cruciaal voor onze ambities als club die het opleiden van talent hoog in het vaandel heeft staan."

Ook de Ajax-vrouwen maken volgens Geelen goede stappen. "Tevens zie ik de goede ontwikkelingen en groei bij Ajax Vrouwen. Ook hebben we de samenwerking met de Johan Cruijff Arena verbeterd en verlengd, wat veel rust geeft."

Daarnaast waardeert Geelen de terugkeer van het klassieke logo en de steun van de supporters. "Ik ben heel blij met de terugkeer van het klassieke logo, de onvoorwaardelijke steun van onze supporters thuis en uit, hun prachtige sfeeracties, en dat we commercieel goed blijven presteren. Verder zie ik verbeterde processen van IT tot finance."

Toch blijft het veldspel voor Geelen het allerbelangrijkste. "Maar presteren op het veld blijft zoals gezegd het belangrijkste. Daar moeten we nu de juiste stappen in zetten. Het is onze opdracht om een goede oplossing te creëren voor de lange termijn."