Geelen: "Kan ogen alsof er te veel kapiteins op het schip zijn"

Menno Geelen (43) staat bij Ajax voor een enorme uitdaging: de club weer op het juiste spoor krijgen na een mislukte seizoenstart en een periode vol onrust en onvrede. In een openhartig gesprek laat hij zich uit over de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt.

Algemeen directeur Menno Geelen kijkt naar de situatie in Amsterdam bij Voetbal International. "We kijken gezamenlijk kritisch of dit de beste manier is om Ajax te leiden. Door de structuur kan het soms ogen alsof er te veel kapiteins op het schip zijn. Het is belangrijk dat we met elkaar binnen alle lagen duidelijkheid creëren."

Tot sluit zegt Geelen: "Het is vooral belangrijk dat we met elkaar rust gaan vinden. Rust is een wapen dat nooit weigert, hoorde ik onlangs bij een presentatie en dat is ook zo", zo besluit hij.