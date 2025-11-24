VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Geelen: "Kan ogen alsof er te veel kapiteins op het schip zijn"

Arthur
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen (43) staat bij Ajax voor een enorme uitdaging: de club weer op het juiste spoor krijgen na een mislukte seizoenstart en een periode vol onrust en onvrede. In een openhartig gesprek laat hij zich uit over de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt.

Algemeen directeur Menno Geelen kijkt naar de situatie in Amsterdam bij Voetbal International. "We kijken gezamenlijk kritisch of dit de beste manier is om Ajax te leiden. Door de structuur kan het soms ogen alsof er te veel kapiteins op het schip zijn. Het is belangrijk dat we met elkaar binnen alle lagen duidelijkheid creëren."

Tot sluit zegt Geelen: "Het is vooral belangrijk dat we met elkaar rust gaan vinden. Rust is een wapen dat nooit weigert, hoorde ik onlangs bij een presentatie en dat is ook zo", zo besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen: "De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven"

0
Peter Bosz in Breda

Peter Bosz: "Of ik al een belletje heb ontvangen uit Amsterdam?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 13 24 34
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 13 5 24
4 Ajax 13 4 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd