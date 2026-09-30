Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"

"Je had meer punten moeten hebben, maar je ziet wel dat er progressie in het voetbal zit. In september heb je PSV, Fortuna, Willem II en Excelsior gehad. In de eerste helft was het goed tegen PSV. De rest was ook weer allemaal overtuigend, dus dominant op de helft van de tegenstander", opent Maduro bij Kale & Kokkie.

"De tegenstanders konden alleen maar verdedigen", merkte Maduro op. "Je zag steeds meer een beetje het Ajax-voetbal. Je hebt heel veel kansen gecreëerd en heel veel doelpunten gemaakt. Tegen Excelsior speel je dan gelijk, want je moet jezelf belonen. Het spel was goed, je creëert veel kansen, maar dan moet je met 5-2 of 6-2 winnen. Als je zo door blijft gaan, heb ik wel het gevoel dat je die wedstrijden gaat winnen", vindt hij.