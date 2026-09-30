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Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"

Rik Engelbertink
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax heeft vorig seizoen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ook dit seizoen moeten de Amsterdammers de nodige clubs voor zich dulden op de ranglijst. Hedwiges Maduro vindt echter dat Ajax er prima inzit.

"Je had meer punten moeten hebben, maar je ziet wel dat er progressie in het voetbal zit. In september heb je PSV, Fortuna, Willem II en Excelsior gehad. In de eerste helft was het goed tegen PSV. De rest was ook weer allemaal overtuigend, dus dominant op de helft van de tegenstander", opent Maduro bij Kale & Kokkie. 

"De tegenstanders konden alleen maar verdedigen", merkte Maduro op. "Je zag steeds meer een beetje het Ajax-voetbal. Je hebt heel veel kansen gecreëerd en heel veel doelpunten gemaakt. Tegen Excelsior speel je dan gelijk, want je moet jezelf belonen. Het spel was goed, je creëert veel kansen, maar dan moet je met 5-2 of 6-2 winnen. Als je zo door blijft gaan, heb ik wel het gevoel dat je die wedstrijden gaat winnen", vindt hij.

Ook Menno Geelen kwam nog aan bod: hij weigerde een contractuele bonus aan te nemen. Maduro kan dat gebaar waarderen. "Je hebt mensen, daar is hij er één van, die aan de club en niet aan zichzelf denken. Het klinkt heel simpel, maar dat is het allerbelangrijkste", aldus de oud-Ajacied. 

"Dan kun je dit soort dingen wat makkelijker doen. Je kunt de mensen die eerst aan de club en dan aan zichzelf denken er echt uitpikken. Zij kunnen zich wegcijferen als dat goed is voor de club", besluit hij. 

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