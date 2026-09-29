Geelen krijgt positie bij belangrijkste organisatie Europees voetbal

Een nieuwe grote rol is weggelegd voor Ajax-directeur Menno Geelen (44). Hij treedt per heden toe tot het bestuur van de European Football Clubs (EFC, voorheen ECA).

De EFC is de grootste en belangrijkste belangenorganisatie van voetbalclubs in Europa en is daarmee een belangrijk besluitvormend orgaan van het Europese clubvoetbal. De organisatie bestaat uit onafhankelijke experts en vertegenwoordigers van clubs. In Kopenhagen is Geelen aangewezen als nieuw bestuurslid.

Dat meldt De Telegraaf. Geelen werd eerder al verkozen in het UEFA Club Competitions Committee. Dit comité houdt zich op strategisch niveau bezig met de Europese clubcompetities waarbij het adviezen uitbrengt competitieopzet, geldverdeling, toegangscriteria, lotingprocedures en de toewijzing van Europese finales.

Dennis te Kloese had deze positie namens Nederland eerder in handen, maar hij vertrok eerder dit jaar bij Feyenoord. Nederlandse clubs, KNVB en Eredivisie ondersteunden de voordracht van Geelen unaniem.