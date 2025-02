Geelen krijgt telefoontje van Fortuna Sittard: "Mijn excuses"

Diverse spelers gleden herhaaldelijk uit op de glibberige grasmat, wat zorgde voor bijzondere en ongemakkelijke situaties op het veld. "Ik heb hem gefeliciteerd en mijn excuses gemaakt voor ons veld", verklaarde algemeen directeur Ivo Pfennings over zijn gesprek met Ajax-directeur Menno Geelen tegen Voetbal International.

Pfennings gaf meer inzicht in hoe het veld in zo’n slechte staat belandde. "Vorig jaar hadden wij een goeie grasmat. Dit seizoen kregen we na de eerste veldkeuring, op 25 oktober, echt een topscore. De tweede test, op 13 december, was iets lager. Maar ook die keuring hebben we ruimschoots gehaald", legt hij uit. Pas na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 10 januari begonnen de problemen. "Het zuiden was bepakt met sneeuw. Wij hadden onze veldverwarming al vanaf 20 december aanstaan. Op de wedstrijddag was het veld sneeuwvrij, maar het vroor nog wel vier graden. Als je dan gaat voetballen, krijg je een drassige toplaag. Voor een veld waren dat dramatische omstandigheden."

Sindsdien is de situatie nauwelijks verbeterd, ondanks de inspanningen van Fortuna Sittard en advies van voormalig Feyenoord-grasmeester Erwin Beltman. Pfennings nam zelfs voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax contact op met de KNVB. "Ik heb toen bij de KNVB wel al gewaarschuwd dat het veld die avond helemáál de vernieling in getrapt zou kunnen worden. Gisteren heb je de gevolgen kunnen zien… Alle spelers hebben er enorm veel last van gehad", aldus Pfennings.