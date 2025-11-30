Geelen legt uit: "Ik voelde dat ik het aan de club verplicht was"

Het duurde even voordat Geelen de functie wilde bekleden. "Ik geloof in het belang van een oud-speler op een leidinggevende positie in de organisatie, die was er niet en de voetbal-as was, in juni 2023, nog niet optimaal ingevuld", legt hij uit in Voetbal International. "Terwijl dat natuurlijk het belangrijkste is voor een club. In zo’n onzekere tijd leek het mij bovendien cruciaal om in elk geval een ervaren commercieel directeur te hebben."

Mei vorig jaar besloot Geelen wel over te stappen naar de functie van algemeen directeur. "We hadden een zwaar jaar gehad en we stonden vlak voor het einde van de competitie vijfde, er moest voor het eerst worden gereorganiseerd, serieus bezuinigd worden en we moesten een nieuwe trainer zoeken", blikt hij terug. "Geen ideaal instapmoment en zeker geen makkelijke opgave, maar ik voelde dat ik het aan de club verplicht was om nu wel in te stappen."