Geschreven door Jessica Westdijk 25 sep 2021 om 14:09

Het derde shirt van Ajax voor 2021/2022 is een regelrechte hit. De club werkte achter de schermen al 2 jaar aan het Bob Marley-shirt, uiteraard in overleg met de familie. Het shirt sloeg zowel in Nederland als internationaal enorm aan.

Ondertussen wordt er alweer hard gewerkt aan de shirts voor komende seizoen. Het derde shirt voor 2022/2023 is zelfs al af: “Dat shirt is al besteld, het is allemaal klaar. Voor het shirt voor het seizoen daarna, het seizoen 2023/2024, zijn de ontwerpen nu in een vergevorderd stadium. We moeten dit in januari gaan afronden”, vertelt Menno Geelen bij BNR.

Uiteraard mag hij over de designs nog niks zeggen, maar Geelen zelf is in ieder geval enthousiast: “Het gaat zeker een succes zijn. Als je commercieel wil groeien, moet je in het buitenland gaan kijken. We hebben bij Adidas nu dezelfde service als clubs als Manchester United en Real Madrid. De extra creatieve input helpt ons in het internationale plan.”

Heb je het derde shirt van dit seizoen nog niet in huis? Bestel ‘m dan snel!