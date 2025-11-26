AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Geelen over interne wereld Ajax: "Daar moet je wel tegen kunnen"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen werd na jaren van commercieel directeurschap algemeen directeur bij Ajax. Een functie waar de nodige druk bij komt kijken, merkt ook Geelen.

"Nieuw is een directiefunctie niet, anders is deze functie wel. Ik loop al even mee binnen Ajax, maar in deze functie ervaar ik dat de club nóg groter is dan ik al dacht", opent Geelen bij Voetbal International. "Er komt veel bij kijken om Ajax te besturen. Daar moet je wel tegen kunnen. Ajax is de mooiste club van de wereld, maar soms ook een complexe club."

"Er zijn veel geledingen, en extreme emoties die de overhand kunnen nemen. Deze emoties kunnen snel zwart of wit worden, waardoor de nuance verdwijnt", vindt hij. "Ik wil dat Ajax de mooiste club van de wereld blijft voor onze supporters, maar dat het een minder complexe club wordt. Dat is mijn doel."

"Er zit op dit moment veel onzichtbaar, maar dankbaar werk in het managen van belanghebbenden intern en extern. Je moet zorgen dat iedereen vanuit zijn of haar taak opereert, uitleggen wat je doet en waarom, dat is in deze rol cruciaal", besluit hij. 

Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen
