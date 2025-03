'Geelen pakt Kinsbergen-rol op en maakt weg vrij voor oud-Ajacied'

Geelen toont hiermee dat hij het clubbelang vooropstelt. "Dat Menno Geelen (43) zijn contract bij Ajax niet met de maximale vier jaar, maar 'slechts' tot juli 2027 verlengt, bewijst dat hij het clubbelang vooropstelt", schrijft Verweij. Na 1 juli 2027 zal hij een stap terugdoen, waarna een oud-speler van Ajax zijn rol kan overnemen.

Geelen ziet voor zichzelf de komende jaren een ‘Kinsbergen-rol’ weggelegd. Voormalig directeur Michael Kinsbergen bereidde Edwin van der Sar voor op zijn positie, en Geelen wil hetzelfde doen voor zijn opvolger. "Bijna anderhalf jaar geleden startte hij een talentenprogramma, waardoor Kelly Zeeman, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en Siem de Jong een 'spoedcursus Ajax' krijgen en binnen meerdere geledingen van de club meelopen."

De Ajax-clubwatcher noemt De Ridder en De Jong als mogelijke kandidaten. "Het zou kunnen dat de nieuwe algemeen directeur in die groep wordt gevonden." Daarnaast sluit Verweij niet uit dat een andere oud-speler opduikt: "Het is ook niet uitgesloten dat er nog een andere Ajax-speler in beeld komt."