Geelen reageert op besluit Cruijff: "Dan is dat alleen maar goed"

Jordi Cruijff is nog maar net begonnen als technisch directeur van Ajax, maar zijn stempel is nu al zichtbaar. Met name zijn ingreep bij Jong Ajax, waar Willem Weijs moest vertrekken en Óscar García werd aangesteld, zorgde voor veel aandacht. Algemeen directeur Menno Geelen staat volledig achter die koers.

In gesprek met Voetbal International legt Geelen uit waarom Cruijff is aangesteld. "Toen Alex Kroes stopte, gingen we kijken: wat voor technisch directeur zoeken we? Daarbij hadden we eigenlijk drie hoofdvoorwaarden: iemand die internationale ervaring heeft als technisch directeur, iemand die om kan gaan met de dynamiek die speelt bij een club als Ajax en iemand die de taal van de spelers en de trainers snapt, maar ook spreekt."

Volgens Geelen voldoet Cruijff aan dat profiel. "Dat heb ik zelf niet, dat heeft Jordi natuurlijk wel heel erg, heb ik de afgelopen tijd al gemerkt. Ik denk dat Jordi die drie voorwaarden bezit, dat was voor ons de reden om Jordi aan te stellen."

Dat Cruijff direct stevige beslissingen neemt, hoort volgens Geelen bij zijn functie. "We stellen iemand aan om voetbaltechnische beslissingen te nemen, dan is het ook goed dat hij daar zelf een eigen mening over heeft en die beslissingen neemt, in overleg en samenspraak met andere mensen die over voetbal gaan. Ik denk dat dat alleen maar goed is."

Daarbij beseft hij dat niet iedere keuze populair zal zijn. "Dat zullen soms vervelende beslissingen zijn en soms leuke. Een speler kopen, vindt iedereen leuk en afscheid van iemand nemen is altijd vervelend, want het is toch iemand z’n baan. Maar uiteindelijk stellen we een technisch directeur aan die die beslissingen moet nemen, als hij dat dan doet, is dat alleen maar goed."