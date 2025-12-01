Geelen reageert op vuurwerk: "Hebben extra maatregelen geprobeerd"

De Johan Cruijff ArenA veranderde zondagavond door het afsteken van vuurwerk door een deel van de harde kern in een vlammenzee. Dit bracht de veiligheid van spelers en supporters ernstig in gevaar. Nadat Ajax-FC Groningen definitief werd gestaakt, lag de prioriteit van algemeen directeur Menno Geelen bij het veilig thuis krijgen van iedereen in het stadion.

Dat niet hij, maar financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die veiligheid in zijn portefeuille heeft, voor de camera verscheen, leidde tot kritiek. Maandagochtend nam Geelen op de website van Ajax alsnog zijn verantwoordelijkheid. "Achteraf had ik gezien de ernst van de situatie zelf de media te woord moeten staan. En daar baal ik van", stelt hij tegenover De Telegraaf.

Op het moment dat Baboeram Panday de media te woord stond, was Geelen in druk overleg met politie, KNVB en gemeente. Achter de schermen werden belangrijke beslissingen genomen. "We zijn naar de catacomben gegaan voor crisisoverleg met alle betrokkenen en hebben de taken zo goed mogelijk proberen te verdelen. Ik heb veel contact gehad met de gemeente, de politie en FC Groningen. Mijn collega Shashi heeft de media te woord gestaan. Zelf heb ik de KNVB, de Eredivisie, onze spelers en de teammanager gesproken", aldus Geelen.

"Het was een gitzwarte avond voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden. Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen. Maar vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht en we hebben ze absoluut niet de avond kunnen geven die we ze hadden willen geven. We hebben ook besloten al die mensen te vergoeden. Hoe en wat, daar gaan we ze binnenkort over informeren. Maar dat is het minste dat we kunnen doen."

Geelen kreeg uiteraard de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Na Ajax-Heerenveen hebben we geprobeerd extra maatregelen te nemen: vuurwerkhonden en extra fouilleren. Maar zoals het er nu naar uitziet is er van binnenuit een nooduitgang met geweld geforceerd. Zo is er een grote groep mensen zonder kaart, maar met heel veel vuurwerk, naar binnen gekomen. We proberen nu te achterhalen wie dat zijn en hoe het heeft kunnen gebeuren, zodat we daar passende maatregelen op kunnen nemen."