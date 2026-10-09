Geelen trots op verandering bij Ajax: "Een wereld van verschil"

Menno Geelen is trots op de metamorfose die de Johan Cruijff ArenA de afgelopen jaren heeft ondergaan. De algemeen directeur van Ajax wijst vooral naar de verandering van de stoeltjes als een belangrijk moment. Volgens hem kreeg het stadion daardoor veel meer een echte Ajax-uitstraling.

"Het stadion van dertig jaar geleden en nu, dat is gewoon een wereld van verschil", vertelt Geelen in de Pak Schaal Podcast. "Voor mij is één van de allerbelangrijkste dingen dat de stoeltjes de kleuren hebben zoals ze nu zijn: rood met witte letters. Daar heb ik hard voor gevochten." Vroeger zag de tribune er volgens Geelen heel anders uit. "Eerst waren het allemaal verschillende kleuren regenboogstoelen, met heel veel blauw", vervolgt hij. "Nu is het echt een Ajax-stadion geworden. Voor mij is dit nu echt een Ajax-stadion."

Geelen bewaart inmiddels talloze mooie herinneringen aan de ArenA. Een wedstrijd tegen Olympique Lyon springt er voor hem duidelijk uit. "Ajax - Lyon, thuis", noemt hij. "Dat was op 3 mei, een dag voor Dodenherdenking. Je speelt dan een halve finale van de Europa League. Dat was een waanzinnige wedstrijd. Uiteindelijk was het maar 4-1, maar voor mijn gevoel werd het 8-0." Ook het volledige Europese seizoen staat hem nog helder voor de geest. "Dat hele Europa League-jaar was mooi. We wonnen uit eigenlijk alleen van Panathinaikos. Verder wonnen we geen enkele uitwedstrijd. Van de acht uitwedstrijden wonnen we er maar één. Terwijl we thuis juist alles wonnen. Ik denk daarom dat je het Europa League-jaar ook aan de ArenA kunt toeschrijven. We wonnen thuis iedere wedstrijd en deden dat vaak met grote cijfers."

Als Geelen één moment moet aanwijzen als zijn mooiste herinnering aan het stadion, hoeft hij niet lang na te denken. "Misschien een beetje cliché, maar dat is de derde ster. 15 mei 2011 voelde als de perfecte dag voor ons als Ajacieden. Je wordt kampioen in een beslissingswedstrijd en daarna ga je gelijk met de bus naar het Museumplein om feest te vieren", besluit Geelen.

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