Geelen weg bij Ajax? "Interesse van buitenlandse clubs en bonden"

"Het vertrouwen van de raad van commissarissen in Geelen is groot", schrijft hij op de website van Voetbal International. "Ondanks dat zijn contract normaliter voor vier jaar is, gaat zijn voorkeur uit naar een periode van twee jaar. Hij weet hoe snel het kan gaan in de voetballerij, en zeker bij Ajax, en blijft bij zijn visie dat op termijn een oud-voetballer op zijn positie een goed streven is", aldus Jansen.

"Mocht Ajax een dergelijk persoon over twee jaar al vinden en klaar hebben staan, dan zou zijn langdurige contract voor de club geen beperking moeten vormen", vervolgt hij. "Met Siem de Jong en mogelijk Daniel de Ridder, leidt de club, onder meer aan de hand van Geelen zelf, overigens al twee voormalige spelers op voor een rol binnen de organisatie. Ondertussen houdt Geelen ook zijn ogen open voor andere oud-spelers", weet Jansen.

"In de afgelopen periode was er voor hem interesse van buitenlandse clubs en bonden, maar na vijftien jaar is hij nog altijd niet klaar bij Ajax", verklapt hij. "Hij werkt prettig samen met de rest van de directie en vormt voor de club het kompas voor de komende jaren, om verder los te komen van de roerige en moeizame tijden, en de weg omhoog door te trekken. Op zijn eigen kenmerkende manier. Niet met praatjes of door continu op de voorgrond te treden, wel als duidelijke leider met een empathische harde hand. Precies waar dit Ajax zo lang naar snakte", besluit Jansen enthousiast.