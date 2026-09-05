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Geelen ziet gelijkenissen Cruijff en Overmars: "Dat sowieso"

Rik Engelbertink
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen is zeer content met hoe Jordi Cruijff met de zomerse transferperiode is omgesprongen. De algemeen directeur werkte veel samen met Cruijff vertelt over de vergelijkingen die gemaakt worden met technisch directeur Sven Mislintat. 

"Jordi is juist een teamspeler", vertelt Geelen tegenover De Telegraaf. "Ik heb hem zelf de afgelopen maanden nagenoeg elke dag gesproken, over allerlei zaken." Ook financieel directeur Shashi Baboeram Panday en technisch managers Daniel de Ridder en Siem de Jong delen mee in elke beslissing. 

Het doet denken aan de tijd van oud-technisch directeur Marc Overmars. "Wat sowieso vergelijkbaar is, is dat Jordi ook een goed geheel vormt met de hoofdscout en de trainer. En dat de afstemming met de overige directieleden goed is."

Dat zijn beleid, met veel nieuwkomers, lijkt op dat van Sven Mislintat, kan Geelen zich niet in vinden. "De kritiek en vragen waren destijds begrijpelijk. De periode-Mislintat is uitgebreid geëvalueerd, ook extern. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de voetbal-as binnen de organisatie niet op orde was. Dat is aangepakt."

"Als ik kijk naar het uitblijven van sportief succes en met name de bestuurlijke onrust van de afgelopen jaren, dan ben ik allereerst kritisch op mezelf, want een van mijn taken is het bewaren van bestuurlijke rust", zegt Geelen over zijn eigen rol hierin. 

Daarna keert hij weer terug naar de transferperiode: "We zijn content over het proces, de manier van samenwerken en het uiteindelijke resultaat. Dat laatste is wat telt. Er is verantwoord geïnvesteerd in ervaring en een betere balans in de selectie. Ook zijn er spelers gehaald die onhaalbaar leken. Daarvoor zijn de credits voor Jordi Cruijff en zijn team."

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