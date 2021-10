Geschreven door Idse Geurts 07 okt 2021 om 09:10

Slecht nieuws voor de Ajacieden. In uitwedstrijd tegen Besiktas in de Champions League, mogen geen supporters van Ajax aanwezig zijn. Wegens de coronamaatregelen in Turkije, is het niet mogelijk om Ajax-fans toe te laten in het Vodafone-Park stadion. Dit meldt supportersvereniging Ajax Life.

Ajax voerde nog wel overleg, maar dat mocht niet baten. Hierdoor zal het uitvak in Istanbul op 24 november helemaal leeg zijn. Dit is een hard gelach voor de ploeg van Erik ten Hag. Het stadion van Besiktas staat bekend als een echte heksenketel. Hierdoor zou de steun van de supporters voor extra moraal kunnen zorgen.

De fans van Besiktas waren vorige week nog wel aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Deze supporters lieten zich echter wel van hun slechtste kant zien. De Besiktas-fans gooiden vuurwerk en fakkels in het thuispubliek. Hierdoor moest een supportersvak volledig ontruimd worden. De bezoekers van dit vak zijn inmiddels door Ajax uitgenodigd om de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund te bezoeken.