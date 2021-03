Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 mrt 2021 om 12:03

Daley Blind is donderdagavond niet inzetbaar tegen Young Boys, maakt Erik ten Hag woensdagmiddag bekend op de persconferentie in Amsterdam. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken. Het duel begint donderdag om 18.55u.

Daley Blind zal niet bij de selectie zitten van Ajax voor het duel met Young Boys in de achtste finale van de Europa League, zo maakt trainer Erik ten Hag woensdag bekend op de persconferentie. Hij kampt nog altijd met lichte knieklachten en zal dus, net als afgelopen weekend tegen FC Groningen, een plekje zoeken op de tribune. Het is nog niet duidelijk of de verdediger fit genoeg is om te spelen tegen PEC Zwolle aankomende zondag.

Naast Blind zal ook Noussair Mazraoui nog niet fit zijn om te spelen tegen de koploper van Zwitserland. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken. Devyne Rensch zal, zoals gebruikelijk de laatste tijd, de rechtsback positie overnemen. Het is nog de vraag of Ten Hag voor dezelfde achterste linie kiest als tegen Groningen, mogelijk staat Edson Álvarez centraal achterin.