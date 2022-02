Geschreven door Idse Geurts 02 feb 2022 om 13:02

Ajax heeft Christian Eriksen bewust geen contract aangeboden. Dit meldt Marc Overmars tegenover Ajax TV. Eriksen trainde de afgelopen weken mee met Jong Ajax, waardoor er in de wandelgangen werd gesproken van een definitieve rentree. Deze terugkeer bleef echter uit. Afgelopen maandag tekende Eriksen een contract bij het Engelse Brentford.

“Spelers met een grote verdienste zijn altijd welkom om met Jong te trainen. Natuurlijk is er wel eens over gesproken, maar wij hebben heel veel spelers die op het middenveld kunnen spelen en nog door moeten gaan breken. Dan blokkeert dat een aantal jongens”, stelt Overmars. Een erg logische beslissing van Ajax dus. Zeker, nu talenten als Youri Regeer en Kristian Hlynsson onlangs hun contract verlengd hebben.

Overmars heeft in elk geval veel vertrouwen in de toekomstige middenvelders van Ajax, maar Overmars is ook realistisch. “Er zitten een paar hele goede spelers aan te komen, maar wij moeten op Champions League-niveau spelen. Als wij eruit vliegen, krijg ik misschien het verwijt: had dat maar gedaan”, besluit Overmars.