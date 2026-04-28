Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"
Er zijn geen grote zorgen om Steven Berghuis. De Ajacied ontbrak dinsdagochtend op de groepstraining.
Ajax hield dinsdagochtend een open training, maar Berghuis was nergens te bekennen. De vleugelaanvaller van Ajax is de laatste wedstrijden eindelijk weer inzetbaar na maanden van blessureleed. Voetbal International kon de grootste zorgen om Berghuis alvast wegnemen. Volgens Lentin Goodijk trainde Berghuis binnen aan zijn herstel.
Ajax speelt zaterdagavond in eigen huis de topper tegen PSV.
