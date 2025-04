Geen huldiging op Museumplein? "Ajax wint andere keer wel weer titel"

Doordat het Mahlerfestival uitwijkt naar het Openluchttheater in het Vondelpark, kan Ajax haar huldiging op het Musemplein houden. "We voorzien schade en ellende", reageert Jan Schrijver, voorzitter van de Vereniging Buurtbelang Museumplein, in Het Parool. Hij hoopt dat er in ieder geval geen alcohol geschonken wordt. "Maar alcoholmisbruik is moeilijk te voorkomen. Je krijgt toch straalbezopen lui die in de portieken plassen, kotsen en weet ik het wat."

Na ongeregeldheden in 2011, toen er tientallen arrestaties werden verricht en er bijna een half miljoen euro schade was aan het Stedelijk Museum, probeerde de buurt een volgende huldiging te blokkeren. Dat verliep echter zonder succes. In 2019 werd er daarom opnieuw voor het Museumplein gekozen. "Het was toen wel kantje boord", stelt Schrijver. "Ik herinner me nog wel die lallende meute, en hordes mensen die langsrenden."

Hij is vooral verrast dat Ajax voorrang krijgt boven het Mahlerfestival. "Het is een prioriteitsstelling waar ik van schrik. Het Museumplein is het culturele centrum van Nederland, en vervolgens wordt er een sportevenement boven een cultureel evenement verkozen. Ajax wordt heus wel weer een keer kampioen."