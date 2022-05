Geschreven door Idse Geurts 10 mei 2022 om 12:05

Woensdag heeft Ajax de kans om het kampioenschap van dit seizoen veilig te stellen. Bij een overwinning in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zijn de Amsterdammers kampioen van de Eredivisie. Echter, mocht Ajax woensdag kampioen worden, is er geen huldiging op Museumplein. Dit meldt de gemeente Amsterdam. Inplaats van op Museumplein, zal de huldiging in de Johan Cruijff ArenA plaatsvinden.

Volgens de gemeente Amsterdam is het onmogelijk om een huldiging in een openbare ruimte te laten plaatsvinden. Dit komt vooral vanwege een landelijk tekort aan beveiligers. Hierdoor kan de gemeente niet garanderen dat de huldiging veilig verloopt. “De gemeente heeft begin maart navraag gedaan naar de benodigde beveiligers, waarna het probleem van de tekorten snel duidelijk werd. Sindsdien heeft de gemeente twaalf verschillende bedrijven benaderd, maar het het gewenste aantal beveiligers bleef uit”, schrijft de gemeente in een verklaring.

De supportersvereniging van Ajax heeft ook gereageerd op de verklaring. “Wij als supportersvereniging Ajax balen enorm van het feit dat dat de gemeente Amsterdam niet in staat is om een huldiging aan alle Ajacieden aan te bieden op het Museumplein. Ajax hoort gehuldigd te worden in het centrum van Amsterdam en als hoofdstand moet je dit normaliter mogelijk maken. Voor nu hebben wij begrip voor het personeelstekort, omdat je dit ook in andere sectoren ziet. Laten we hopen dat dit eens, maar nooit meer is”, luidt de verklaring.