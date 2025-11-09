Geen schokeffect bij Ajax: ploeg van Grim onderuit tegen FC Utrecht

Ajax is de interlandbreak ingegaan met een nieuwe teleurstelling. In De Galgenwaard verloor de ploeg van interim-trainer Fred Grim met 2-1 van FC Utrecht, dat opnieuw te sterk bleek voor de Amsterdammers. Het verschil op de ranglijst bedraagt nog maar één punt.

Grim, die het stokje donderdag overnam van John Heitinga, moest het doen zonder Owen Wijndal en koos op linksback voor Gerald Alders. Voorin kreeg Oliver Edvardsen een basisplaats. De openingsfase in Utrecht was slordig, maar aantrekkelijk. Ajax kreeg via Mika Godts en Wout Weghorst een grote kans, maar verzuimde de score te openen.

Na een afgekeurd doelpunt van Weghorst sloeg FC Utrecht vrijwel direct toe via Matisse Didden, die raak kopte uit een hoekschop. Daarmee keek Ajax opnieuw tegen een achterstand aan uit een standaardsituatie.

Kort na rust leek het nog erger te worden voor de Amsterdammers: voormalig Ajacied Sébastien Haller verdubbelde de voorsprong met zijn eerste goal sinds april. Ajax gaf echter niet op en kwam via een prachtige afstandsknal van Godts al snel terug in de wedstrijd.

In de slotfase drong Ajax aan en kreeg Oscar Gloukh nog een grote kans, maar zijn schot was te eenvoudig voor doelman Vasilios Barkas. Aan de andere kant had Yoann Cathline het duel kunnen beslissen, maar Remko Pasveer hield Ajax in leven.

De gelijkmaker bleef uit, waardoor Grim zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax verloor. Voor Ajax betekent het alweer het zevende puntenverlies van dit seizoen. De club hoopt in de komende interlandperiode een nieuwe vaste hoofdtrainer aan te stellen.

Scoreverloop:

45+1' 1-0 Matisse Didden

54' 2-0 Sébastien Haller

56' 2-1 Mika Godts

Opstelling FC Utrecht: Barkas, Horemans, Didden, Viergever, El Karouani, Engwanda, De Wit (85' Bozdogan), Zechiël, Rodríguez (88' Eerdhuijzen), Haller (67' Min), Blake (67' Cathline)

Opstelling Ajax: Pasveer, Alders, Baas, Sutalo, Rosa (67' Gaaei), Taylor (88' Dolberg), Regeer, Gloukh (67' Klaassen), Godts (88' Moro), Weghorst, Edvardsen (87' Bounida)