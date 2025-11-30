Geen warm onthaal verwacht voor Vaessen: "Hij leeft er zelfs voor"

Etienne Vaessen zal zondagavond geen warm onthaal krijgen in de Johan Cruijff ArenA. De doelman van FC Groningen pakte aan het eind van vorig seizoen een negatieve hoofdrol tijdens de ontmoeting in Groningen.

FC Groningen maakte in die wedstrijd in extremis de gelijkmaker waardoor Ajax een enorme dreun kreeg in de titelstrijd. Na afloop ontstond er een opstootje waarbij Vaessen een aantal klappen uitdeelde aan een assistent-trainer van Ajax. Het leverde een schorsing van vier wedstrijden op.

Dick Lukkien heeft het er deze week niet over gehad met zijn doelman en denkt niet dat Vaessen erg onder de indruk zal zijn. "Hij kan wel met deze omstandigheden omgaan. Hij leeft er zelfs voor", vertelt de oefenmeester aan het Dagblad van het Noorden. "Door het er met hem over te hebben verplaats je iets dat in het achterhoofd zit naar voren in het hoofd. Ik heb geleerd dat je dat beter niet kunt doen."