Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Geen warm onthaal verwacht voor Vaessen: "Hij leeft er zelfs voor"

Max
bron: Dagblad van het Noorden
Etienne Vaessen
Etienne Vaessen Foto: © BSR Agency

Etienne Vaessen zal zondagavond geen warm onthaal krijgen in de Johan Cruijff ArenA. De doelman van FC Groningen pakte aan het eind van vorig seizoen een negatieve hoofdrol tijdens de ontmoeting in Groningen. 

FC Groningen maakte in die wedstrijd in extremis de gelijkmaker waardoor Ajax een enorme dreun kreeg in de titelstrijd. Na afloop ontstond er een opstootje waarbij Vaessen een aantal klappen uitdeelde aan een assistent-trainer van Ajax. Het leverde een schorsing van vier wedstrijden op. 

Dick Lukkien heeft het er deze week niet over gehad met zijn doelman en denkt niet dat Vaessen erg onder de indruk zal zijn. "Hij kan wel met deze omstandigheden omgaan. Hij leeft er zelfs voor", vertelt de oefenmeester aan het Dagblad van het Noorden. "Door het er met hem over te hebben verplaats je iets dat in het achterhoofd zit naar voren in het hoofd. Ik heb geleerd dat je dat beter niet kunt doen."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dick Lukkien

'Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Lukkien verrast niet'

0
Menno Geelen

Geelen legt uit: "Ik voelde dat ik het aan de club verplicht was"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd