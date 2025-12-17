Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"

Amber
bron: Omroep Abe
Geert Arend Roorda
Geert Arend Roorda Foto: © Pro Shots

Geert Arend Roorda staat woensdagavond met Excelsior Maassluis tegenover Ajax. De trainer van de amateurclub merkt dat de wedstrijd leeft.

Er is veel media-aandacht voor de bekerwedstrijd tegen Ajax. "De week knalt wel vol, ja", zegt Roorda in Omroep Abe, de podcast van de Leeuwarder Courant. "Dat is niet erg. Maar je moet wel even scherp zijn."

Excelsior Maassluis won eerder van Excelsior en werd daarna gekoppeld aan Ajax. "Onze groepsapp stond roodgloeiend. Het is voor ons natuurlijk uniek om tegen zo’n grootmacht te spelen. We voetballen in het stadion van Sparta, waarmee Excelsior Maassluis een samenwerkingsverband heeft", vertelt de voormalig speler van SC Heerenveen. "Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De verkoop liep meteen storm. Alle kaarten zijn uitverkocht."

"Voor mijn spelers is dit een geweldige ervaring. Dat geven we ze ook mee. Tegelijk willen we er ook een wedstrijd van maken. Zorg dat je als team begint en als team eindigt, heb ik deze week tegen mijn spelers gezegd", aldus Roorda.

Of een stunt realistisch is? "Dat is een heel groot vraagteken. Het niveauverschil is groot. Ajax heeft topspelers. Die heb ik ook, maar wel op een ander niveau. Mijn spelers hebben naast het voetbal een 40-urige werkweek. We hebben snelheid, lengte en kopkracht in onze ploeg. Blijft het lang 0-0? Dan wordt de klok onze vriend. Zo proberen we deze wedstrijd aan te vliegen. Maar goed, we gaan vooral genieten."

KNVB Beker
