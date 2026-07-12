Geert Wilders meldt zich op X na nederlaag Salah-Eddine en Marokko

Direct na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko (2-0) liet Geert Wilders op X van zich horen. De PVV-leider deelde een bericht met de tekst 'Vive La France' en een afbeelding van een vliegtuig, waarmee hij zichtbaar reageerde op de uitschakeling van de Marokkaanse ploeg.

Aan het bericht voegde Wilders in het Arabisch de woorden 'God's wil' toe. Marokko, met onder anderen Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine (voormalig Ajax-speler), zag het toernooi daarmee ten einde komen na de nederlaag tegen Frankrijk.

Het is niet de eerste keer dat Wilders zich op deze manier uitlaat over Marokko. Ook voorafgaand aan de eerdere ontmoeting met Nederland zorgden zijn uitspraken voor veel discussie. Opvallend genoeg feliciteerde hij de Atlas Leeuwen destijds wel nadat zij Oranje hadden verslagen.