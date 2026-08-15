Geertruida gelinkt aan transfer naar Ajax: "Voorkeur voor PSV"
Lutsharel Geertruida lijkt open te staan voor een terugkeer naar de Eredivisie. Dat is althans de verwachting van Valentijn Driessen, nu zowel PSV als Ajax belangstelling hebben voor de 26-jarige verdediger van RB Leipzig.
"Het is niet voor niets dat alle Nederlandse topclubs interesse in hem hebben. Dat betekent natuurlijk dat hij terug naar Nederland wil", zegt Driessen in Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist is Geertruida bovendien niet gelukkig geweest met zijn keuzes in het buitenland. "Die jongen wil koste wat het kost terug. In Duitsland is het niets geworden. Bij Sunderland was het redelijk. Voor die jongen is het te hopen dat hij terug naar Nederland kan, maar hij heeft met zijn volle verstand voor Leipzig gekozen."
Mike Verweij denkt dat PSV momenteel de beste papieren heeft als het daadwerkelijk tot een transfer komt. De Eindhovenaren kunnen Geertruida Champions League-voetbal bieden, terwijl Ajax uitkomt in de Conference League. "Ik denk dat het grootste verschil is dat PSV Champions League speelt en Ajax Conference League. Zijn voorkeur zou, ook vanwege de gevoeligheid, in eerste instantie naar PSV uitgaan. Kan Ajax het wel rondbreien en PSV niet, dan zou het zomaar kunnen dat hij wel naar Ajax gaat."
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