Geschreven door Mitch Marinus 20 feb 2020 om 23:02

Ryan Babel hield in gesprek met Fox Sports geen blad voor de mond over het optreden van arbiter Ruddy Buquet. “Misschien dat wij ons inderdaad te viel lieten provoceren, maar ik vond dat de scheidsrechter zich op cruciale momenten liet foppen. Daar was ik vrij snel klaar mee.”

De vleugelspeler imiteerde in de tweede helft de theatrale duikeling van Allan Nyom. “Ik weet niet of ik dat achter weer zou doen, maar op dat moment vond ik het nodig om dat te doen. Ik wilde zo laten zien dat de scheidsrechter zich steeds liet foppen en dat die gast enorm overdreef.”

“Al met al was het niet goed genoeg vandaag en hebben we veel te analyseren. Volgende week hebben we thuisvoordeel en zie ik nog genoeg perspectief. We moeten zelf volgende week goed voetballen en daarnaast kan een andere scheidsrechter ook geen kwaad.”