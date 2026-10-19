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'Geheim verklapt over werkwijze Sánchez: "Moet eerlijk zeggen..."

Arthur
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (2-5) een opvallend inkijkje gegeven in de werkwijze van trainer Míchel Sánchez. De linksback onthult dat spelers van de Amsterdamse club soms proberen te voorspellen welke elf namen de trainer op het wedstrijdformulier zet.

Waar trainers hun opstelling vaak al ruim voor de wedstrijd bekendmaken, houdt Sánchez zijn kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. De Ajax-trainer maakt zijn keuze pas drie of vier uur voor de aftrap bekend. Volgens Wijndal leidt die aanpak niet alleen tot extra scherpte binnen de selectie, maar ook tot onderlinge speculaties. "Nee, ik moet eerlijk zeggen…", begint de verdediger lachend voor de camera van ESPN. "Soms proberen we ook met een paar jongens uit het team de opstelling te raden."

Dat zorgt voor verbazing bij verslaggever Cristian Willaert. Wijndal legt vervolgens uit dat de spelers er regelmatig naast zitten. "Ja, natuurlijk heb je dat dan wel een beetje in het team. Maar wij zitten er eigenlijk ook altijd naast", vertelt hij. De linksback merkt daarbij op dat de werkwijze van Sánchez verschilt van die van zijn voorgangers. "Bij de vorige trainers hoorden we altijd van tevoren de opstelling al wel, of je kon het inderdaad een beetje aan de hesjes zien op de training. Deze trainer doet het op een andere manier, hij onthult drie of vier uur voor de wedstrijd de opstelling."

Wijndal begrijpt waarom zijn trainer daarvoor kiest. Volgens hem zorgt de aanpak ervoor dat iedereen tot het laatste moment alert blijft. "Ik denk dat hij iedereen scherp wil hebben. Je weet het niet eerder, dus je moet ook wel scherp zijn. Voor het team is het goed, denk ik."

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