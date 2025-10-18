AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

´Geiligheid op vragen over ontslag Heitinga worden niet gewaardeerd´

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Wijffels benadrukt dat het nog afwachten is hoe Ajax zich presenteert tegen AZ, de tegenstander van zaterdag. Daarna wacht voor de Amsterdamse club een pittig programma in de Eredivisie, met onder meer wedstrijden tegen FC Twente, SC Heerenveen en FC Utrecht.

"Het kan een periode worden waarin Heitinga zijn positie kan verstevigen of misschien wel verliezen," zegt Wijffels. Toch wil hij niet te veel vooruitlopen op die scenario's. "Stop ermee. Kijk even hoe het zich ontwikkelt," voegt hij eraan toe. Hij is klaar met de voortdurende speculaties over de houdbaarheid van de trainerspositie.

Het duel tussen Ajax en AZ begint zaterdag om 21.00 uur. Beide teams hebben acht duels gespeeld en Ajax heeft 1 punt meer dan de ploeg uit Alkmaar.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes

Alex Kroes baalt bij Ajax: "Dan kom je in een vrije val terecht"

0
Sean Steur

Steur trots na eerste goal voor Ajax: "Het knaagde een beetje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd