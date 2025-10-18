´Geiligheid op vragen over ontslag Heitinga worden niet gewaardeerd´

Wijffels benadrukt dat het nog afwachten is hoe Ajax zich presenteert tegen AZ, de tegenstander van zaterdag. Daarna wacht voor de Amsterdamse club een pittig programma in de Eredivisie, met onder meer wedstrijden tegen FC Twente, SC Heerenveen en FC Utrecht.

"Het kan een periode worden waarin Heitinga zijn positie kan verstevigen of misschien wel verliezen," zegt Wijffels. Toch wil hij niet te veel vooruitlopen op die scenario's. "Stop ermee. Kijk even hoe het zich ontwikkelt," voegt hij eraan toe. Hij is klaar met de voortdurende speculaties over de houdbaarheid van de trainerspositie.

Het duel tussen Ajax en AZ begint zaterdag om 21.00 uur. Beide teams hebben acht duels gespeeld en Ajax heeft 1 punt meer dan de ploeg uit Alkmaar.