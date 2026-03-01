Geïrriteerde Klaassen na gelijkspel: "Dat herkennen we te laat"

Ajax is zondag met het verkeerde plan het veld opgestapt in Zwolle. Die conclusie trok aanvoerder Davy Klaassen kort na het doelpuntloze gelijkspel tegen PEC Zwolle, waar Ajax bij vlagen moeite had om grip op de wedstrijd te krijgen.

"De laatste twee wedstrijden waren niet goed", verzuchtte Klaassen bij ESPN na afloop van de 0-0. Vooral in de eerste helft was PEC gevaarlijker dan de bezoekers uit Amsterdam.

Volgens de middenvelder had Ajax zich beter moeten aanpassen aan de omstandigheden. "Vandaag (zondag) denk ik dat we het op een heel andere manier moeten doen. Als je hier speelt en de bal gaat gewoon niet, moeten we blijven voetballen."

Toch erkent Klaassen dat Ajax het probleem te laat onderkende. "Het ging gewoon niet. Dat herkennen we te laat. Dan willen we blijven spelen, maar dat is bijna niet te doen. De bal stuitert alle kanten op. Dan moet het iets sneller naar voren."

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vroeg zich af of dat in de rust niet al besproken had moeten worden. "Ik begrijp dat niet", reageerde Klaassen.

De aanvoerder gaf aan dat het team vooral vasthield aan het eigen spelidee. "Je wil toch voetballen", counterde hij. "Maar de bal ging alle kanten op. Als je het achteraf bekijkt had de bal meer naar voren gemoeten, en hadden we het meer opportunistisch doen."

Vlak voor rust was Klaassen zelf nog betrokken bij een discutabel moment. Zijn inzet kwam op de hand van PEC-middenvelder Zico Buurmeester terecht, maar ondanks inmenging van de VAR werd geen strafschop toegekend. "Ik kan het niet goed genoeg zien op zo’n klein beeldje", aldus Klaassen over het incident.