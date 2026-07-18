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Ajax bestuur & beleid

Geldzorgen verdwenen bij Ajax? "Dan worden er risico's genomen"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax verwelkomde tot dusver twee grote aankopen. Jordi Cruijff telde 10,5 miljoen euro neer voor linksback Caio Henrique en betaalde liefst negentien miljoen euro voor Marcos Leonardo. En dat terwijl er eerder nog sprake was van geldzorgen in Amsterdam.

Of Ajax de koers ineens heeft gewijzigd? Dat niet per se, zo vertelt Jos Berden, die op zijn website Ajax Financials over geldzaken in de ArenA publiceert. "De transfer van Leonardo lijkt gewoon in de bestaande kaders te passen", zegt hij in het AD. In een artikel over Leonardo legt Berden uit dat het vooral de vraag is of Ajax ook de komende jaren de lasten van de transfer kan dragen.

"De afschrijvingsruimte is bij Ajax 35 tot 40 miljoen euro per jaar", legt hij uit. Als een speler wordt verkocht, komt er weer ruimte vrij. "Dat is dankzij het vertrek van spelers als Chuba Akpom, Wout Weghorst, Sivert Mannsverk en Oleksandr Zinchenko het geval. Zolang de transfers binnen de afschrijvingsruimte vallen, verandert er weinig."

Cruijff wil ook graag Marc-André ter Stegen toevoegen aan de selectie. Hij heeft een riant salaris bij FC Barcelona. "Ik ben benieuwd hoe hij in het huidige salarishuis van Ajax past en hoe dit zich verhoudt tot wat de andere spelers verdienen. Een paar grootverdieners kan, maar als er meer bijkomen, dan worden er wel grotere financiële risico’s genomen", aldus Berden.

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