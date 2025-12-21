Gelijkspel Ajax was terecht resultaat: "2-2 is een goede uitslag"

NEC-aanvoerder Tjaronn Chery is tevreden met het punt dat zijn ploeg behaalde tegen Ajax. Toch denkt de Surinamer dat er meer in had gezeten. Dat vertelt hij voor de camera van ESPN .

"Het was een mooie wedstrijd voor de fans", begint de aanvallende middenvelder. "Die rode kaart (Sami Ouaissa red.) was ongelukkig. Het was mooi om te zien dat die gasten aan het einde bleven knokken."

Ajax had het in het begin lastig, merkte ook Cherry. "We maken de eerste goal al na vier of vijf minuten en ze wisten even niet wat ze moesten doen. We geven het op ongelukkige momenten weg. Dan is het wel knap hoe we onze rug hebben gerecht. Als je met tien man nog 25 minuten moet spelen, is 2-2 een goede uitslag."

Door het gelijke spel kwam NEC niet dichterbij en gaat Ajax als nummer 3 van de VriendenLoterij Eredivisie de winterstop in.