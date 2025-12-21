Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Gelijkspel Ajax was terecht resultaat: "2-2 is een goede uitslag"

Noah
bron: ESPN
Tjaronn Chery in duel met Sean Steur
Tjaronn Chery in duel met Sean Steur Foto: © BSR Agency

NEC-aanvoerder Tjaronn Chery is tevreden met het punt dat zijn ploeg behaalde tegen Ajax. Toch denkt de Surinamer dat er meer in had gezeten. Dat vertelt hij voor de camera van ESPN.

"Het was een mooie wedstrijd voor de fans", begint de aanvallende middenvelder. "Die rode kaart (Sami Ouaissa red.) was ongelukkig. Het was mooi om te zien dat die gasten aan het einde bleven knokken."

Ajax had het in het begin lastig, merkte ook Cherry. "We maken de eerste goal al na vier of vijf minuten en ze wisten even niet wat ze moesten doen. We geven het op ongelukkige momenten weg. Dan is het wel knap hoe we onze rug hebben gerecht. Als je met tien man nog 25 minuten moet spelen, is 2-2 een goede uitslag."

Door het gelijke spel kwam NEC niet dichterbij en gaat Ajax als nummer 3 van de VriendenLoterij Eredivisie de winterstop in.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim: "Totdat er een nieuwe TD is, blijf ik coach van Ajax 1"

0
Hans Kraay junior

Kraay twijfelt over rode kaart NEC: "Dit is niet de 89ste minuut"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd