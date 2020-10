Geschreven door Auke Kooreman 27 okt 2020 om 23:10

Na een teleurstellende thuisnederlaag reisde de 24-koppige selectie af naar Bergamo. De journalisten waren kritisch en zagen de dinsdagavond wedstrijd als “alles of niets”. Het werd uiteindelijk daar tussen in.

Na de historische overwinning tegen VVV, waarin hij goed was voor 5 goals en 3 assists , kreeg Lassina Traoré de kans om zichzelf te laten zien in de Champions League. De spits uit Burkina Farso kreeg in zijn basisdebuut al na 5 minuten geel, maar liet zeker van zich gelden. Ajax kreeg de opdracht van Erik ten Hag om de mannen uit Bergamo snel onder druk te zetten. Dat deden de Ajacieden dan ook, maar de Italianen trapten letterlijk en figuurlijk zich door het duel. Atalanta speelde niet op de Italiaanse manier het voetbal, maar als het moet hebben de spelers geen moeite om het toe te passen. Echte grote kansen waren er nog niet geweest na de eerste 10 minuten, maar Noussair Mazraoui probeerde de score te openen van afstand, maar zag de volley net boven de lat gaan. Na 15 minuten was de eerste gevaarlijke poging voor de thuisploeg een feit. Het supertrio van Atalanta Gomez, Ilicic, en Zapata moest voor het gevaar zorgen en dat gaat de drie aanvallers erg goed af de laatste jaren.

Atalanta leek Ajax aan het wankelen te hebben, maar na 25 minuten voetbalden de Amsterdammers onder de druk uit. Antony kwam op dreef met een heerlijke typisch Braziliaanse versnelling en was dichtbij zijn eerste doelpunt na een afvallend schot. De creatieve buitenspeler speelde zijn eerste wedstrijd in het miljoenenbal, maar het leek alsof de 20-jarige al jaren meegaat op het hoogste niveau. Ajax kwam in de 30steminuut op voorsprong na een terecht gegeven penalty. Dusan Tadic stond al 11 Champions Leaguewedstrijden droog, maar kon dat verbreken dankzij een penalty. Het benutten van penalty’s is een specialiteit van de Serviër en die specialiteit liet hem gelukkig niet in de steek dinsdagavond. Dusan Tadic kreeg het eerste Champions League doelpunt op zijn naam en zette zijn ploeg op voorsprong. Atalanta was het helemaal kwijt en de Amsterdammers voetbalden door de 5 mans verdediging heen. De Brazilianen waren gewisseld van kant en daar was de Italiaanse club erg van onder indruk. De aanval begon helemaal bij de linksback Tagliafico en eindigde uiteindelijk tegen het net via Traoré. De aanval ging over meerdere schijven en dankzij wat geblunder van Sportiello kreeg de spits nog net met zijn grote teen de bal over de lijn.

Ajax had het vanaf minuut 15 tot minuut 25 erg moeilijk. De Amsterdammers leken dat even nodig te hebben om het spel van de Italianen te lezen. Onder meer de jonge Per Schuurs had even tijd nodig. De Limburger werd een paar keer makkelijk uitgespeeld, maar kon zich telkens herstellen. Na 3 keer dezelfde beweging van Zapata liet Schuurs zich niet meer verrassenen.

Dezelfde speler schoof dinsdagavond veel in en kwam in de 50ste minuut zelf in een honderd procent kans situatie. Het inschuiven en hard op doel strepen kan je herkennen uit zijn tijd bij Fortuna Sittard. Schuurs scoorde regelmatig in zijn tijd bij Fortuna, maar het keepersverschil tussen Champions League en dat niceau is aanzienlijk groot. Ondanks dat de keeper van Atalanta soms wat zenuwachtig en onbetrouwbaar leek voorkwam hij wel de 0-3. De keeper aan de overkant André Onana kon de aansluitingstreffer niet voorkomen. De ruimtes op het middenveld werden te groot. Gravenberch en Klaassen konden het even niet belopen en dat werd op het hoogste niveau gelijk afgestraft. Het supertrio liet even zien wat voor kwaliteiten zij in huis hadden. Zapata kopte de bal en Onana tegen het net. Kort daarna was het dezelfde man die Ajax pijn deed. De Amsterdammers hadden in 6 minuten tijd hun voorsprong verspeeld en konden weer helemaal opnieuw beginnen.

Groot gevaar voor de goal van Ajax. Alle Ajacieden hadden het liever anders gezien. Ajax had het moeilijk en bij Atalanta ging het eerste kwartier alles goed. Erik ten Hag zocht nieuw elan in tweede helft en gaf Quincy Promes 20 minuten om de stand te veranderen. Niet Promes, maar Antony kreeg de kans om de stand te veranderen. Traoré was bij beide goals betrokken, maar Sportiello lag in de weg voor de Amsterdammers.

Het supertrio van Atalanta werd uit elkaar gehaald door Skomina, net als Klopp die vorig week ook zijn supertrio wisselde. Ajax wist daar echter niet van te profiteren en ook niet tegen Atalanta. De ruimtes waren achterin bij de Italianen heel klein. De Amsterdammers vonden niet de vrije ruimtes of werden op hun huid gezeten door de spelers uit Bergamo. Een zure smaak hield Ajax over na afloop. 0-2 voorsprong weggegeven, maar over de hele wedstrijd was een gelijkspel niet heel onverdiend.

In de slotfase zag Ajax bovendien nog Antony uitvallen met een wond op zijn been. Het is te hopen dat de creatieve aanvaller er snel weer bij kan zijn.