Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Gemis van Henderson duidelijk voelbaar: "Verschil is gigantisch"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Ajax mist op dit moment een ervaren leider op het veld en dat breekt trainer John Heitinga op, zo stelt het Algemeen Dagblad in een analyse. Het gemis van Jordan Henderson is voelbaar, vooral voor een relatief onervaren coach als Heitinga.

Ajax-watcher Johan Inan vergelijkt de situatie onder Heitinga met de tijd onder Francesco Farioli. Onder de vorige trainer was Ajax ‘veel moeilijker te verslaan’, mede doordat spelers elkaar beter ondersteunden. "Vergelijk de steun van Steven Berghuis aan Lucas Rosa tegen PSV in maart met die van Godts aan Wijndal vorige maand", schrijft Inan. "Dat verschil is gigantisch. Als je dat als trainer toelaat, ben je ten dode opgeschreven."

Volgens Inan moet Heitinga "de speeltuin slopen", duidelijke kaders stellen en spelers confronteren met hun gedrag op het veld. Juist daarin zou een speler als Henderson van onschatbare waarde zijn geweest. De Engelsman liet vorig seizoen zien hoe belangrijk discipline en leiderschap zijn, bijvoorbeeld door Bertrand Traoré publiekelijk aan te spreken na balverlies tegen Besiktas.

"Zeker voor een onervaren trainer als Heitinga is zo’n ervaren verlengstuk noodzaak", aldus Inan. "Die moet hij vinden, aanwijzen en instrueren."

Het AD signaleert bovendien dat Heitinga als ‘clubman’ het risico loopt om zich te gemakkelijk neer te leggen bij de financiële beperkingen van de club. Zo zou hij zelf de huur van James McConnell hebben voorgesteld, een speler die tot nu toe amper in actie kwam. De krant concludeert dat "iedereen binnen de club nu ontdekt hoe erg Ajax snakt naar een ervaren leider."

