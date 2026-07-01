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Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

Amber
bron: Vandaag Inside
Wilfred Genee
Wilfred Genee Foto: © Pro Shots

De mogelijke terugkeer van Daley Blind naar Ajax lijkt steeds concreter te worden. Dinsdagavond werd de transfervrije verdediger uitgebreid besproken bij Vandaag Inside, waar Wilfred Genee en Johan Derksen ervan overtuigd leken dat een hereniging met de Amsterdamse club eraan zit te komen.

Derksen trapte het onderwerp op luchtige wijze af. "Ik hoorde dat hij naar Ajax gaat. Hij spreekt Spaans, dus dat is goed", grapte hij, verwijzend naar de komst van de Spaanse trainer Míchel. Volgens Genee is de transfer echter nog niet officieel om een bewuste reden. "Dat gaan ze nu nog niet melden. Ze willen eerst wat andere aankopen afronden. Hij gaat volgens mij gewoon naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden omdat hij dan niet als eerste aankoop binnenkomt."

Ook Derksen denkt dat Blind ondanks zijn leeftijd nog van waarde kan zijn in de Eredivisie. "Als je aardig kan voetballen zoals hij, kan je in de Eredivisie nog wel een jaar mee."

Theo Janssen plaatste daar wel een kanttekening bij. Volgens de oud-international moet Blind zich goed afvragen of een terugkeer naar Amsterdam de juiste keuze is. "Hij is 36, bijna 37. Bij Ajax was het tijdens zijn vorige periode niet zo heel leuk allemaal, ook niet voor hem. Blind moet wel goed nadenken of hij dit wil."

Derksen ziet daarin minder bezwaren. "De mensen die hem dat 'aangedaan' hebben zijn alweer weg", reageerde hij. René van der Gijp wees vervolgens op de druk die Blind bij een terugkeer kan verwachten. "Je krijgt straks een jaar lang columns over het feit dat je te langzaam bent. Wat moet je ermee?"

Opvallend genoeg klonk er een dag eerder nog een heel ander geluid vanuit de familie Blind. Vader Danny Blind temperde maandagavond in Het Oranje Café de verwachtingen over een terugkeer van zijn zoon naar Ajax. "Het lijkt mij niet", zei hij toen

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