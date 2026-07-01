Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

De mogelijke terugkeer van Daley Blind naar Ajax lijkt steeds concreter te worden. Dinsdagavond werd de transfervrije verdediger uitgebreid besproken bij Vandaag Inside, waar Wilfred Genee en Johan Derksen ervan overtuigd leken dat een hereniging met de Amsterdamse club eraan zit te komen.

Derksen trapte het onderwerp op luchtige wijze af. "Ik hoorde dat hij naar Ajax gaat. Hij spreekt Spaans, dus dat is goed", grapte hij, verwijzend naar de komst van de Spaanse trainer Míchel. Volgens Genee is de transfer echter nog niet officieel om een bewuste reden. "Dat gaan ze nu nog niet melden. Ze willen eerst wat andere aankopen afronden. Hij gaat volgens mij gewoon naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden omdat hij dan niet als eerste aankoop binnenkomt."

Ook Derksen denkt dat Blind ondanks zijn leeftijd nog van waarde kan zijn in de Eredivisie. "Als je aardig kan voetballen zoals hij, kan je in de Eredivisie nog wel een jaar mee."