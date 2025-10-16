Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Genee openhartig: "Mensen beginnen te schreeuwen in een restaurant"

Amber
bron: Goedemorgen Nederland
Wilfred Genee in de studio
Wilfred Genee in de studio Foto: © Pro Shots

Wilfred Genee hoopt donderdagavond samen met Johan Derksen en René van der Gijp opnieuw de Televizier-Ring te winnen met Vandaag Inside. Toch kent het succes volgens de presentator ook een keerzijde: zijn gezin lijdt onder de commotie rondom het populaire programma, vertelt hij in Goedemorgen Nederland.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"We beginnen gewoon weer op nul. Ik hoop niet dat mensen denken: ze zullen wel winnen, ik ga niet stemmen. Vanaf vanavond 20:00 uur kan dat", zegt Genee over de verkiezing. Vandaag Inside geldt volgens de peilingen als grote favoriet voor de prijs.

Toch benadrukt Genee dat het succes van de talkshow niet zonder gevolgen komt. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit op zitten wachten. Er zitten ook best wel heftige momenten tussen", vertelt hij. "We hebben de Akwasi-rel gehad, dat is toen helemaal geëscaleerd. We hebben de situatie met de kaars gehad, maar ook onderling is het een aantal keer helemaal uit de hand gelopen. Dat is niet geregisseerd of gescript."

De presentator zegt liever te hebben dat die incidenten nooit waren gebeurd, mede vanwege de impact op zijn privéleven. "Dat levert vaak heel veel gezeik op, ook thuis en in je naaste omgeving. Als mensen een bepaalde kant kiezen, vaak de kant van Johan, dan kom je ergens, zoals in een restaurant, en beginnen mensen te schreeuwen. Soms maken ze opmerkingen of betrekken ze je gezin erbij. Dan denk je ook wel: dat is niet zo nodig."

Ook zijn vrouw en kinderen krijgen de nodige kritiek te verduren. "Ja, die krijgen ook de opmerkingen te horen. Zij hebben daar natuurlijk niet om gevraagd. Ik vind niet dat dat erbij moet horen, zoals ik vaker hoor", aldus Genee.

Tot slot heeft de presentator een duidelijke boodschap aan de critici: "Als je mij een klootzak vindt, en daar kan ik me best iets van voorstellen, dan mag je mij aanpakken. Laat de rest een beetje met rust." Toch geniet Genee nog steeds van wat hij doet: "Tuurlijk denk ik wel eens na over het einde van het programma, maar vaak rijd ik ook met een enorme glimlach naar huis en denk ik: wat we hier maken is toch wel heel bijzonder."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff ArenA

Kroes krijgt kritiek: "Geen peil te trekken op technisch beleid"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wilfred Genee
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd