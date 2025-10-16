Genee openhartig: "Mensen beginnen te schreeuwen in een restaurant"

Wilfred Genee hoopt donderdagavond samen met Johan Derksen en René van der Gijp opnieuw de Televizier-Ring te winnen met Vandaag Inside. Toch kent het succes volgens de presentator ook een keerzijde: zijn gezin lijdt onder de commotie rondom het populaire programma, vertelt hij in Goedemorgen Nederland.

"We beginnen gewoon weer op nul. Ik hoop niet dat mensen denken: ze zullen wel winnen, ik ga niet stemmen. Vanaf vanavond 20:00 uur kan dat", zegt Genee over de verkiezing. Vandaag Inside geldt volgens de peilingen als grote favoriet voor de prijs.

Toch benadrukt Genee dat het succes van de talkshow niet zonder gevolgen komt. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit op zitten wachten. Er zitten ook best wel heftige momenten tussen", vertelt hij. "We hebben de Akwasi-rel gehad, dat is toen helemaal geëscaleerd. We hebben de situatie met de kaars gehad, maar ook onderling is het een aantal keer helemaal uit de hand gelopen. Dat is niet geregisseerd of gescript."

De presentator zegt liever te hebben dat die incidenten nooit waren gebeurd, mede vanwege de impact op zijn privéleven. "Dat levert vaak heel veel gezeik op, ook thuis en in je naaste omgeving. Als mensen een bepaalde kant kiezen, vaak de kant van Johan, dan kom je ergens, zoals in een restaurant, en beginnen mensen te schreeuwen. Soms maken ze opmerkingen of betrekken ze je gezin erbij. Dan denk je ook wel: dat is niet zo nodig."

Ook zijn vrouw en kinderen krijgen de nodige kritiek te verduren. "Ja, die krijgen ook de opmerkingen te horen. Zij hebben daar natuurlijk niet om gevraagd. Ik vind niet dat dat erbij moet horen, zoals ik vaker hoor", aldus Genee.

Tot slot heeft de presentator een duidelijke boodschap aan de critici: "Als je mij een klootzak vindt, en daar kan ik me best iets van voorstellen, dan mag je mij aanpakken. Laat de rest een beetje met rust." Toch geniet Genee nog steeds van wat hij doet: "Tuurlijk denk ik wel eens na over het einde van het programma, maar vaak rijd ik ook met een enorme glimlach naar huis en denk ik: wat we hier maken is toch wel heel bijzonder."