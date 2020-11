Geschreven door Jordi Smit 29 nov 2020 om 20:11

© Proshots

Ajax beleefde een ogenschijnlijk eenvoudige week. In de Champions League versloegen de Amsterdammers FC Midtjylland met 3-1, terwijl FC Emmen amper drie dagen later in eigen huis een 0-5 nederlaag opliep. De ploeg van Ten Hag liet andermaal zien over een talentvolle selectie te beschikken, die met overwintering in het Miljardenbal in het vooruitzicht Europa wederom kan verrassen.

Ryan Gravenberch behoort tot deze grote talenten bij de Amsterdamse club. De pas 18-jarige middenvelder kwam begin dit kalenderjaar pas écht in aanmerking voor het basiselftal, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het team. Samen met Davy Klaassen zorgt Gravenberch voor het nodige balans in het aanvallende spel dat Ajax hanteert, waarmee hij als extra slot op de deur dient. Bovendien liet hij deze week in de Champions League zien ook in aanvallend opzicht een belangrijke schakel binnen het team te zijn. Wat dat betreft beschikt de club over een nu al complete voetballer die het de komende jaren ver kan schoppen in Europa.

Frenkie

De razendsnelle ontwikkeling van Gravenberch doet denken aan het seizoen 2018/2019, waarin Ajax met een beetje meer geluk in aanmerking kwam voor de triple. Het seizoen ervoor speelde Frenkie de Jong door personele problemen noodgedwongen als centrale verdediger, maar de voetballer kon in de media niet vaak genoeg benadrukken dat hij geen verdediger, maar een middenvelder was. Toen Ajax erin slaagde om Daley Blind terug te halen, kon Frenkie eindelijk op zijn favoriete positie spelen: vlak voor de verdediging. Met zijn fantastische overzicht, inzicht en trap lukte het de Nederlander om Ajax naar een geweldig niveau te brengen.

Wat dat betreft is het voetballende vermogen van Frenkie de vergelijken met die van Gravenberch. Ook de huidige middenvelder van Ajax is in staat om zijn ploeg zowel in verdedigend als aanvallend opzicht te helpen. Gravenberch dient vaak als aanspeelpunt voor Perr Schuurs of Blind, waarna hij dan vaak met de bal gaat lopen. Zowel tegen FC Midtjylland als FC Emmen resulteerde dat in fantastische rushes door het middenveld van de opponent. Het extra effect hierbij is dat hij veel tegenstanders naar zichzelf toetrekt, waardoor hij voor zichzelf afspeelmogelijkheden en ruimte creëert.

In vergelijking met Frenkie beschikt Gravenberch zelfs over een extra kwaliteit. Waar de voetballer van Barcelona ook bij zijn huidige club laat zien weinig scorend vermogen te hebben, lukt het Gravenberch wél steeds vaker om een doelpunt te maken. Het doelpunt tegen de Denen was een exemplarisch voorbeeld van het complete scala aan kwaliteiten die Gravenberch bezit. De middenvelder kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld. Vervolgens had hij de rust om de bal goed te leggen, waarna hij verwoestend uithaalde. Keeper Jesper Hansen had slechts het nakijken en de Amsterdammers stonden eindelijk op een voorsprong.

Oranje

Het sterke spel van Gravenberch valt ook bondscoach Frank de Boer op, want tijdens de afgelopen interlandperiode mocht het talent al aansluiten bij de Oranje-selectie. Als je simpelweg in staat bent om in de Champions League goed te presteren dan lukt het ook om in het Nederlands elftal bij het niveau aan te haken, zo oordeelde De Boer. Hoewel Gravenberch uiteindelijk geen speelminuten kreeg toebedeeld, was het voor hem een winst dat hij mocht ruiken aan het niveau van Oranje. Met in het achterhoofd dat Gravenberch pas in het najaar voor het eerst bij Jong Oranje aansloot, bewijst maar weer eens dat zijn ontwikkeling niet te houden is.

Oranje speelt in maart pas weer de volgende interlands, waardoor Gravenberch de komende maanden de tijd heeft om zijn niveau verder omhoog te helpen. Mocht Ajax het voor elkaar krijgen om ver te komen in Europa en wederom de Eredivisie en KNVB Beker naar zich toe te trekken, dan lijkt ook Gravenberch klaar voor een basisplaats bij het Nederlands elftal. Naast zijn grote voorbeeld Frenkie kan de Ajacied op het EK van 2021 schitteren en voor het nodige loopvermogen zorgen dat Oranje tegen mindere tegenstander als Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië nodig heeft. In zijn eigen Johan Cruijff Arena zal het zichzelf ongetwijfeld comfortabel voelen.

Ondertussen is het voor Ajax te hopen dat Gravenberch voorlopig ervoor kiest om in Nederland te blijven voetballen. De afgelopen weken kwam namelijk al naar buiten dat Barcelona, Juventus en Real Madrid zeer gecharmeerd zijn van de voetballer. Hoewel Ajax niet happig lijkt om hem nu al naar een grote club te laten verkassen, kan een fiks geldbedrag ervoor zorgen dat Gravenberch alsnog vertrekt. Bij Ajax weet Gravenberch echter zeker dat hij wekelijks in het basiselftal speelt, waardoor hij de komende jaren zijn ontwikkeling in een stroomversnelling kan brengen. Wellicht speelt Barcelona dan over drie jaar met Frenkie en Gravenberch als spil in het web.