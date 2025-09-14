Georges Mikautadze: "Ik heb mezelf opgeofferd om Lyon te redden"

Georges Mikautadze heeft meer openheid gegeven over zijn vertrek bij Olympique Lyon. De oud-Ajacied benadrukt dat hij liever bij zijn jeugdliefde was gebleven, maar de overstap naar Villarreal zag als een manier om de financieel geplaagde club te helpen.

De spits, geboren in Lyon, maakte in de zomer van 2024 zijn droomtransfer terug naar de club waar hij opgroeide. Lyon betaalde destijds 18,5 miljoen euro aan FC Metz om hem vast te leggen. Een jaar later volgde echter alweer een doorverkoop: Villarreal legde 31 miljoen euro neer. Voor Lyon kwam dat bedrag als geroepen, gezien de penibele financiële situatie.

Aan Canal+ vertelt Mikautadze: "Maar we wisten dat er een verkoop móést plaatsvinden. Ik kreeg deze kans bij Villarreal en toen is het allemaal snel gegaan. Ik heb mezelf opgeofferd om de club te redden waar ik van hou."

In zijn enige seizoen bij Lyon was Mikautadze een van de absolute uitblinkers. De aanvaller kwam tot zeventien doelpunten en negen assists, waarmee hij zijn waarde meer dan bewees.