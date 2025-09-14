UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Georges Mikautadze: "Ik heb mezelf opgeofferd om Lyon te redden"

Amber
bron: Canal+
Georges Mikautadze neemt afscheid bij Olympique Lyon
Georges Mikautadze neemt afscheid bij Olympique Lyon Foto: © Pro Shots

Georges Mikautadze heeft meer openheid gegeven over zijn vertrek bij Olympique Lyon. De oud-Ajacied benadrukt dat hij liever bij zijn jeugdliefde was gebleven, maar de overstap naar Villarreal zag als een manier om de financieel geplaagde club te helpen.

De spits, geboren in Lyon, maakte in de zomer van 2024 zijn droomtransfer terug naar de club waar hij opgroeide. Lyon betaalde destijds 18,5 miljoen euro aan FC Metz om hem vast te leggen. Een jaar later volgde echter alweer een doorverkoop: Villarreal legde 31 miljoen euro neer. Voor Lyon kwam dat bedrag als geroepen, gezien de penibele financiële situatie.

Aan Canal+ vertelt Mikautadze: "Maar we wisten dat er een verkoop móést plaatsvinden. Ik kreeg deze kans bij Villarreal en toen is het allemaal snel gegaan. Ik heb mezelf opgeofferd om de club te redden waar ik van hou."

In zijn enige seizoen bij Lyon was Mikautadze een van de absolute uitblinkers. De aanvaller kwam tot zeventien doelpunten en negen assists, waarmee hij zijn waarde meer dan bewees.

Gerelateerd:
Jorrel Hato voor Chelsea

Hato slecht beoordeeld bij Chelsea: "Moeite zich aan te passen"

0
Mika Godts juicht

Godts mist oud-Ajacied: "Ben misschien niet zo blij dat hij weg is"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Georges Mikautadze
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd