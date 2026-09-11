Gerald Alders geeft Ajax-droom niet op: "Daar gaan we voor"

Gerald Alders keerde woensdagavond terug in De Grolsch Veste. De Ajax-huurling komt nu uit voor Telstar, maar werd eerder verhuurd aan FC Twente. In Enschede had hij woensdag een momentje met voormalig Ajax-spits Wout Weghorst.

"Zeker, dat was wel grappig", vertelt Alders voor de camera van VoetbalPrimeur. "Ik heb natuurlijk ook veel getraind met Wout. Maar ik denk dat het een beetje van beide kanten trekken was. Ondanks dat hij twee of drie koppen langer is dan ik, mag hij hem daar niet koppen."

Alders kon er na afloop wel om lachen met Weghorst. "Daarna is het prima. Het is dan oké en dan schud je elkaar de hand", aldus de rechtsback van Telstar, die nu voor de tweede keer verhuurd is aan de club uit Velsen-Zuid.