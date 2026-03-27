Gerald Alders: "Het is heel lastig om in dit team te komen..."

Gerald Alders geniet volop van zijn tijd bij Telstar. De rechtsback, die op huurbasis van Ajax speelt, maakt in IJmuiden flinke stappen in zijn ontwikkeling. Ajax Showtime bezocht hem in het BUKO Stadion, waar hij uitgebreid sprak over zijn eerste weken als Telstar-speler.

Alders vertrok begin februari naar Telstar en voelt zich direct op zijn plek bij ‘de Noord-Hollandse buren’. "Het gaat heel goed. Ik ben blij dat ik lekker veel kan spelen. Dat is mijn intentie, om lekker veel minuten te maken. Ik denk dat we ook leuk voetbal spelen en ik ben wel echt blij met mijn teamgenoten. Het is niet heel lastig om in dit team te komen. Je wordt snel geholpen."

Hij merkt duidelijk verschil met zijn spel bij Ajax. "Het is heel anders, heel ander voetbal. Het is wat directer. Ik denk dat ik bij Ajax meer iemand ben die aan de binnenkant speelt, wat lager als back en er af en toe overheen klapt, en meer in mijn dribbels zit. Hier is het directer, moet je de hele flank bestrijken en moet je echt bij de tweede paal staan als de voorzet vanaf links komt."