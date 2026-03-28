Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"
Gerald Alders voelt zich uitstekend bij Telstar. De rechtsback, die op huurbasis van Ajax in IJmuiden speelt, maakt daar een flinke ontwikkeling door.
Ajax Showtime sprak hem in het Buko Stadion, waar hij uitgebreid vertelde over zijn eerste weken bij Telstar en hoe hij zijn spel verder ziet groeien. Alders legt uit: "Ik kom hier veel meer in een voorzet. Daar ben ik wel blij mee, want dat geeft meer dimensie aan mijn spel voor als ik terugkom bij Ajax. Zoals ik zei: bij Ajax geef ik die voorzetten en hier kom je er altijd in. Ik denk dat ik me daar wel goed in ontwikkel."
Hij benadrukt dat zijn verhuurperiode nog kort is, maar dat hij de situatie positief ervaart: "Ik denk dat het nog best kort is dat ik hier bij Telstar zit. Ik heb wel contact met veel spelers van Ajax. Voordat ik verhuurd werd, had ik goed contact met Fred Grim en Urby Emanuelson. Met Jordi Cruijff heb ik nog niet gesproken, maar hij kwam ook pas na de transferperiode."
Hij richt nog even zijn vizier op Ajax: ."Zij hebben nu ook belangrijke wedstrijden. Het is niet gek dat er nu niet veel contact is. Ik denk dat dat later wel komt. Ik heb goede banden met de club; ik speel er ook al zo lang. Dat is een persoonlijke band. Hoe het met andere verhuurde spelers is, weet ik niet", besluit hij.
