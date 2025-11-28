Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Gerald Alders ziet de trainerswissel bij Ajax als een kans. Interim-trainer Fred Grim suggereerde op de persconferentie dat de jonge verdediger meer speeltijd kan krijgen, zeker nu Owijn Wijndal en Lucas Rosa geblesseerd zijn.

"Je merkt er wel wat van", vertelt hij in een interview met ESPN. "Het grootste verschil is dat hij (Grim, red.) in het Nederlands praat. Ik denk dat de nieuwe staf het goed heeft opgepakt. Het is geen makkelijke periode. Als team hebben we het goed opgepakt, positief. De eerste training was ook gelijk heel positief."

Alders richt zich voor nu op de linksbackpositie, maar kan op meerde posities spelen. "Ik ben nu gewoon links- en rechtsback en ik kan ook op '6' spelen als dat moet. Daar heb ik ook bij Jong Ajax gespeeld dit seizoen. Ik heb ik de jeugdopleiding overal gespeeld: rechtsbuiten, op het middenveld en centraal achterin", aldus de Ajax-talent.

