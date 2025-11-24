Gerald Alders ziet in bij Ajax: "Alles duurt een stukje langer"

Met zijn 1,79 meter is Alders niet de langste of sterkste speler bij Ajax, iets waarvan hij denkt dat het de snelheid van zijn doorbraak beïnvloedt. "Elk jaar moet ik het fysiek laten zien dat ik het aankan. Nu is het precies hetzelfde, weer een team hoger. Ik vind dat nooit zo spannend, ik begrijp dat anderen dat wel kunnen vinden", zegt Alders vol zelfvertrouwen. "Maar alles duurt een stukje langer. Ik heb wel het idee dat het langer duurt om het vertrouwen te winnen van trainers."

"Iemand die fysiek minder is, zetten ze minder snel in, dat speelt wel een rol", vermoedt hij tegenover ESPN. "Maar als ik die kans krijg, is het aan mij om ‘m te pakken. Je moet compenseren qua slimheid, want ik moet wel bijvoorbeeld mijn verantwoordelijkheid pakken bij corners."