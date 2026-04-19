Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"

Vanavond staat de bekerfinale tussen NEC en AZ op het programma. Gerald Sibon weet als geen ander hoe het is om die wedstrijd te spelen.

Sibon hield de KNVB Beker maar liefst vijf keer omhoog: eerst met Roda JC, daarna twee keer met Ajax en vervolgens een keer met PSV en SC Heerenveen. "De eerste en de laatste waren mooi, want we werden in een underdogpositie gezet", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Maar met Heerenveen was wel het meest bijzonder. Er werd gewonnen op strafschoppen en ik maakte de beslissende. Dat maakte alles tien keer heftiger."

De voormalig spits geniet ook enorm van de aanloop naar de wedstrijd. "Je moet de beleving zo speciaal mogelijk maken. Zeker voor clubs die geen kampioen worden, is dit echt iets wat je kan winnen. Daar moet je wat speciaals van maken", stelt hij.