Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Vanavond staat de bekerfinale tussen NEC en AZ op het programma. Gerald Sibon weet als geen ander hoe het is om die wedstrijd te spelen.
Sibon hield de KNVB Beker maar liefst vijf keer omhoog: eerst met Roda JC, daarna twee keer met Ajax en vervolgens een keer met PSV en SC Heerenveen. "De eerste en de laatste waren mooi, want we werden in een underdogpositie gezet", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Maar met Heerenveen was wel het meest bijzonder. Er werd gewonnen op strafschoppen en ik maakte de beslissende. Dat maakte alles tien keer heftiger."
De voormalig spits geniet ook enorm van de aanloop naar de wedstrijd. "Je moet de beleving zo speciaal mogelijk maken. Zeker voor clubs die geen kampioen worden, is dit echt iets wat je kan winnen. Daar moet je wat speciaals van maken", stelt hij.
Clubs proberen vaak nuchter te blijven door te stellen dat de voorbereiding op de wedstrijd niet anders is dan normaal, maar dat is volgens Sibon niet waar. "Je laadt je gewoon totaal anders op. Je speelt niet voor 5000 man maar 50.000 duizend", aldus de voormalig profvoetballer. "Dat gaat ook wel even tekeer."
NEC en AZ trappen vanavond om 18.00 uur af in de Kuip. Sibon denkt dat de Nijmegenaren aan het langste eind zullen trekken. "Zij maken de meeste indruk dit jaar, ze hebben grote impact op de Nederlandse competitie. AZ is daarbij wat gehinderd geweest door blessures, ze zijn wat minder dominant. Als ik moest kiezen dan wordt het NEC", voorspelt hij, "maar gelukkig ga ik daar niet over."
