Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"

Gerald Sibon met de KNVB Beker

Vanavond staat de bekerfinale tussen NEC en AZ op het programma. Gerald Sibon weet als geen ander hoe het is om die wedstrijd te spelen. 

Sibon hield de KNVB Beker maar liefst vijf keer omhoog: eerst met Roda JC, daarna twee keer met Ajax en vervolgens een keer met PSV en SC Heerenveen. "De eerste en de laatste waren mooi, want we werden in een underdogpositie gezet", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Maar met Heerenveen was wel het meest bijzonder. Er werd gewonnen op strafschoppen en ik maakte de beslissende. Dat maakte alles tien keer heftiger."

De voormalig spits geniet ook enorm van de aanloop naar de wedstrijd. "Je moet de beleving zo speciaal mogelijk maken. Zeker voor clubs die geen kampioen worden, is dit echt iets wat je kan winnen. Daar moet je wat speciaals van maken", stelt hij. 

Clubs proberen vaak nuchter te blijven door te stellen dat de voorbereiding op de wedstrijd niet anders is dan normaal, maar dat is volgens Sibon niet waar. "Je laadt je gewoon totaal anders op. Je speelt niet voor 5000 man maar 50.000 duizend", aldus de voormalig profvoetballer. "Dat gaat ook wel even tekeer."

NEC en AZ trappen vanavond om 18.00 uur af in de Kuip. Sibon denkt dat de Nijmegenaren aan het langste eind zullen trekken. "Zij maken de meeste indruk dit jaar, ze hebben grote impact op de Nederlandse competitie. AZ is daarbij wat gehinderd geweest door blessures, ze zijn wat minder dominant. Als ik moest kiezen dan wordt het NEC", voorspelt hij, "maar gelukkig ga ik daar niet over."

Theo Janssen

Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
0 reacties
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"

VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen

Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"

Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"

"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"

'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"

Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
