Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"

Stefan
Gerald Sibon voor een wedstrijd met de Ajax Legends
Gerald Sibon voor een wedstrijd met de Ajax Legends Foto: © BSR Agency

Gerald Sibon heeft als speler een rijke carrière achter de rug. De voormalig spits speelde voor clubs als SC Heerenveen, Ajax, PSV en FC Twente, maar maakte ook enkele buitenlandse avonturen mee. 

"Ze gingen eigenlijk overal mee naar toe, in Nederland dan. In het buitenland wordt dat natuurlijk anders, maar ze zijn nog wel in Duitsland geweest. In Australië zijn ze zelfs nog geweest. In Engeland niet, volgens mij", vertelt Sibon in de podcast Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "De tijd vliegt in Engeland, want je speelt daar zó veel wedstrijden..."

"Het was wel mooi daar, die beleving van de mensen. Of dat nu in Sheffield was, of in Hull, of in Rotherham, of in Sunderland, of weet ik veel waar", gaat hij verder. Presentator Sander de Vries merkt vervolgens op dat Sibon nog heeft gescoord op Highbury, tegen Arsenal. "Bij David Seaman", antwoordt de oud-voetballer. "Tegen Tony Adams en Martin Keown. Ja, dat waren grote namen in die tijd."

"Of ik dan wedstrijdspanning had? Dat wel, maar ik was niet zenuwachtig. Bijzonder om mee te maken, maar de tijd vliegt daar voorbij. Ik kan me niet eens meer herinneren hoe die kleedkamers eruit zagen. Soms zie je beelden terugkomen en dan denk je weleens van: och, daar heb ik ook nog gezeten. Ach, het is lang geleden, maar we zijn nog niet vergeten", aldus Sibon.

Gerelateerd:
Ruben van Bommel in Oranje

Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"

0
Daley Sinkgraven

Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'

Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats

Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"

Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"

Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"

Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"

Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws