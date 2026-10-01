Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"
Gerald Sibon heeft als speler een rijke carrière achter de rug. De voormalig spits speelde voor clubs als SC Heerenveen, Ajax, PSV en FC Twente, maar maakte ook enkele buitenlandse avonturen mee.
"Ze gingen eigenlijk overal mee naar toe, in Nederland dan. In het buitenland wordt dat natuurlijk anders, maar ze zijn nog wel in Duitsland geweest. In Australië zijn ze zelfs nog geweest. In Engeland niet, volgens mij", vertelt Sibon in de podcast Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "De tijd vliegt in Engeland, want je speelt daar zó veel wedstrijden..."
"Het was wel mooi daar, die beleving van de mensen. Of dat nu in Sheffield was, of in Hull, of in Rotherham, of in Sunderland, of weet ik veel waar", gaat hij verder. Presentator Sander de Vries merkt vervolgens op dat Sibon nog heeft gescoord op Highbury, tegen Arsenal. "Bij David Seaman", antwoordt de oud-voetballer. "Tegen Tony Adams en Martin Keown. Ja, dat waren grote namen in die tijd."
"Of ik dan wedstrijdspanning had? Dat wel, maar ik was niet zenuwachtig. Bijzonder om mee te maken, maar de tijd vliegt daar voorbij. Ik kan me niet eens meer herinneren hoe die kleedkamers eruit zagen. Soms zie je beelden terugkomen en dan denk je weleens van: och, daar heb ik ook nog gezeten. Ach, het is lang geleden, maar we zijn nog niet vergeten", aldus Sibon.
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