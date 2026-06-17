Gerard Joling is trots: "56 keer met de mannen in de ArenA"
Bas Nijhuis heeft met verbazing gekeken toen hij hoorde wat zanger Gerard Joling kost voor een half uur optreden. De scheidsrechter was samen met de volkszanger te gast bij Vandaag Inside Oranje.
Joling houdt in februari volgend jaar zijn laatste grote soloconcerten in Ahoy. Nijhuis vroeg aan de 66-jarige zanger of hij daarna helemaal stopt. "Natuurlijk wel, ik blijf wel zingen", reageert Joling. "Maar geen grote optredens meer."
Hij is nog wel steeds in te huren. Johan Derksen is benieuwd wat een half uurtje Joling kost. "Dat ligt eraan hoeveel mensen er in de zaal zitten", antwoordt Joling. "Maar gemiddeld is dat 18.000 tot 19.500 euro." Nijhuis weet niet wat hij hoort: "Voor een half uurtje?! Ik ga ook zingen! Dat is niet normaal, man."
Joling geeft nog meer duiding. "Die prijs gaat omhoog naar 2.000, 3.000, 6.000 of 10.000 mensen gaat. En anders is het gewoon... Voor onder de 150 man. Het klinkt heel opschepperig, maar jullie vragen het. Een bruiloftje is gewoon 16.500 euro. Ik vind dat zelf ook idioot veel geld."
Hij blijft waarschijnlijk nog wel met René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit de concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA doen. "Ik heb daar heel veel centjes meer verdiend, maar ik heb ook altijd ontzettend genoten omdat je zo'n enorm podium krijgt. Want welke artiest kan voor 67.000 mensen optreden? Als ik deze twee shows heb gehad, heb ik 56 keer in de ArenA gestaan met de mannen. Maar ook al veertien keer in Ahoy. Dat is een enorm podium wat je krijgt. Daar ben ik als Nederlandse artiest ongelofelijk trots op en ook dankbaar."
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Gerard Joling is trots: "56 keer met de mannen in de ArenA"
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