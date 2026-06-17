Gerard Joling is trots: "56 keer met de mannen in de ArenA"

Bas Nijhuis heeft met verbazing gekeken toen hij hoorde wat zanger Gerard Joling kost voor een half uur optreden. De scheidsrechter was samen met de volkszanger te gast bij Vandaag Inside Oranje.

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Joling houdt in februari volgend jaar zijn laatste grote soloconcerten in Ahoy. Nijhuis vroeg aan de 66-jarige zanger of hij daarna helemaal stopt. "Natuurlijk wel, ik blijf wel zingen", reageert Joling. "Maar geen grote optredens meer." Hij is nog wel steeds in te huren. Johan Derksen is benieuwd wat een half uurtje Joling kost. "Dat ligt eraan hoeveel mensen er in de zaal zitten", antwoordt Joling. "Maar gemiddeld is dat 18.000 tot 19.500 euro." Nijhuis weet niet wat hij hoort: "Voor een half uurtje?! Ik ga ook zingen! Dat is niet normaal, man."