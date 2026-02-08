Gerbrands over Ajax: "Het Bayern-verhaal hebben we besproken"

Toon Gerbrands heeft zich in zijn periode als directeur van PSV serieus zorgen gemaakt over de machtspositie van Ajax. De club uit Amsterdam leek financieel zo stabiel, dat Gerbrands vreesde voor een situatie waarin Ajax het Nederlandse equivalent zou worden van Bayern München, met de rest van de Eredivisie op ruime afstand.

Die verwachting kwam echter niet uit. "Ik had ook echt niet verwacht dat het daar zo zou instorten. Financieel hadden ze namelijk alles op orde. We hebben het echt over dat Bayern München-verhaal gehad en dat wij bij PSV dan behoorlijk ons best moesten doen om aan te kunnen blijven haken. En nu lijkt het en ik moet oppassen, juist de omgekeerde wereld", stelt Gerbrands bij Voetbal International.

Volgens hem duikt één thema telkens weer op in de verhalen rondom Ajax. "Wat ik er wél over kan zeggen, is dat het hele governance-model toch steeds weer terugkomt in alle verhalen over Ajax. Het is té ingewikkeld. En je moet het juist heel simpel houden."

Juist dat laatste ziet Gerbrands als een belangrijke kracht van PSV. "Dat is bij PSV echt goed voor elkaar. Het bestuursmodel moet simpel zijn en de kunst is dat daarbinnen iedereen binnen zijn eigen discipline blijft. Eén of twee gezichten die naar buiten treden."

Hij wijst erop dat de raad van commissarissen bewust op de achtergrond blijft. "Als je mensen vraagt wie er in de rvc van PSV zit, komen ze op Robert van der Wallen na niet ver. Intern bemoeien ze zich met veel, maar naar buiten toe niet. Marcel of Earnest zijn degenen die dat doen." De conclusie van Gerbrands is helder: "De moraal van het verhaal: in de complexe wereld van het voetbal geldt: hoe simpeler, hoe beter."