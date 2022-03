Geschreven door Idse Geurts 30 mrt 2022 om 11:03

De technisch manager van Ajax, Gerry Hamstra, is al druk bezig met verschillende zaken voor volgend seizoen. Zo onderhandelt Hamstra op dit moment met Bayern München over Ryan Gravenberch en is hij in zijn hoofd ook bezig met een eventueel vertrek van Erik ten Hag. Toch hoopt Hamstra dat Ten Hag ‘gewoon’ bij Ajax blijft.

“Het zou fantastisch zijn als hij volgend seizoen nog trainer van Ajax is”, laat Hamstra zich uit tegenover Voetbal International. “Hij heeft nog een doorlopend contract bij Ajax, maar we weten ook allemaal hoe de wereld werkt”, stelt de technisch directeur. Hamstra haalt hier als voorbeeld het vertrek van Marc Overmars aan, om maar eens aan te tonen hoe snel dingen kunnen veranderen in de voetballerij.

Ondertussen is Hamstra ook al genoemd als eventuele opvolger van Overmars. Zelf wil hij hier echter niets over kwijt. “Daar ben ik niet mee bezig. Voor de club is de lange termijn belangrijk en onderdeel van mijn werk. In het betaald voetbal heb je een contract voor een dag, elke dag moet je leveren. Zo sta ik erin, hoewel ik op termijn wel weer als technisch directeur aan de slag wil. Dat is een gezonde ambitie, maar ik focus op mijn werk hier voor de komende periode”, besluit Hamstra