Gertjan Verbeek duidelijk: "Ik zie hem niet bij Ajax terechtkomen"
Gertjan Verbeek denkt niet dat FC Twente-speler Daan Rots geschikt is voor de Nederlandse top. De voormalig trainer ziet in de vleugelaanvaller bijvoorbeeld geen toekomst speler van Ajax.
"Als hij zondag scoort, dan komt hij in de dubbele cijfers", begint Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. "Hij wordt deze zomer 25. Zijn broertje (Mats Rots, red.) staat al in de belangstelling en de andere verdedigers ook. Gaat er voor hem ook een club komen, of moet hij misschien wel in lengte der jaren bij FC Twente blijven?"
"Het is een goede clubvoetballer, maar fysiek heeft hij wel zijn beperkingen", reageert Gertjan Verbeek. Van Wissing merkt op dat Rots wel over inhoud beschikken. "Hij kan een mooie carrière bij FC Twente hebben, maar ik zie hem niet bij PSV, Ajax of Feyenoord terechtkomen", antwoordt Verbeek weer. "En dan ga je naar het buitenland..."
"Zelfs Steven Berghuis heeft het in Engeland niet laten zien en die vond ik toch wel van een ander niveau dan Daan Rots. Misschien dat hij na nog twee jaar FC Twente én Champions League-voetbal wat stapjes maakt. En misschien komen die clubs dan wel. Maar dan ben je misschien twaalfde of dertiende man bij Ajax. Moet je daar blij mee zijn?"
"Ik denk dat er misschien nog wel een buitenlandse club komt. Welke competitie? Duitsland niet, maar het Championship werd genoemd", haakt Van Wissing in, maar van deze optie is Verbeek niet gecharmeerd. "Tja, het tweede niveau... Voor de financiën misschien goed, maar als je tien jaar met dit salaris bij FC Twente voetbalt, dan heb je het ook goed gedaan", aldus Verbeek. Van Wissing deelt die mening. "Dat denk ik ook. En dan kan hij écht uitgroeien tot clubicoon."
