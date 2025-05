Gertjan Verbeek fileert voormalig Ajax-target: "Doodzonde"

Younes Namli stond in zijn transfervrije periode op de radar bij Ajax. De dertigjarige middenvelder heeft volgens Gertjan Verbeek zijn carrière ietwat vergooid, door alleen maar bij clubs te spelen die nooit in de spotlight staan.

"Deze jongen heeft er absoluut niet uitgehaald wat erin heeft gezeten. Dat is doodzonde man", opent Gertjan Verbeek bij de Oosttribune van RTV Oost. "Het begin van het jaar keek ik naar hem. Het was mij niet opgevallen dat hij al 32 (Tijmen van Wissing corrigeert Verbeek, Namli is 30 en wordt in juni 31) was. Als je dan naar zijn carrière kijkt en je ziet wat hij kan, dan heeft hij gewoon bij te kleine clubs gespeeld. Dat meen ik serieus want hij kan heel goed voetballen."

Tijmen van Wissing is het daarmee eens. "Hij heeft er ontegenzeggelijk te weinig uitgehaald. En bij FC Twente hebben ze ook wel serieus over hem nagedacht. Maar toen wilde hij zijn carrière ten gelde maken ergens in de zandbak. Maar zijn vriendin zag het niet zitten omdat ze net een kleine kreeg en zij wilde daarom in Rotterdam blijven. En dus koos hij weer voor PEC Zwolle."

Jan van Staa vindt de technicus ook een meerwaarde voor veel clubs. "Hij is een beetje wat Ziyech heeft als hij in vorm is vanaf de rechterkant. Ook die steekballen die hij geeft. Als hij topfit is, is hij heel goed en ook een hele leuke jongen."